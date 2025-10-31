SKF Group (B, Fria) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SKF Group (B, Fria) lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,30 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,40 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 22,48 Milliarden SEK – das entspricht einem Abschlag von 5,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,69 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,82 SEK prognostiziert, während der Umsatz bei 22,37 Milliarden SEK erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at