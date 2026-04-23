SKF Group (B, Fria) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SKF Group (B, Fria) ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SKF Group (B, Fria) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,57 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,94 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,73 Prozent auf 21,87 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,97 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at