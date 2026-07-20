SKF Group (B, Fria) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SKF Group (B, Fria) hat am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

SKF Group (B, Fria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,77 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,13 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 23,20 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,17 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at