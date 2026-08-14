SKF India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SKF India hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,50 INR. Im Vorjahresviertel waren 23,90 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 5,88 Milliarden INR, gegenüber 12,83 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 54,19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at