Skf India (Industrial): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Skf India (Industrial) hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 15,70 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 9,82 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at