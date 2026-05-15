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15.05.2026 06:31:29
Skf India (Industrial) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Skf India (Industrial) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 24,10 INR je Aktie sowie einen Umsatz 9,46 Milliarden INR prognostiziert.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 83,70 INR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 34,40 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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