|
05.11.2026 06:31:28
SKF India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SKF India präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 10,50 INR. Im letzten Jahr hatte SKF India einen Gewinn von 21,30 INR je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,49 Prozent auf 5,96 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: Dow tiefer -- ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Der Dow zeigt sich mit einem Abschlag. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.