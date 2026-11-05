SKF India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SKF India präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 10,50 INR. Im letzten Jahr hatte SKF India einen Gewinn von 21,30 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,49 Prozent auf 5,96 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at