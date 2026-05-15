SKF India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SKF India präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,00 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 41,10 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SKF India in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,95 Milliarden INR im Vergleich zu 12,13 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 53,80 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SKF India 114,50 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 37,63 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 23,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SKF India 49,20 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at