17.11.2025 06:31:29
SKF India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SKF India präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 21,30 INR. Im Vorjahresviertel waren 19,10 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 13,09 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
