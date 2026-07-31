Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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31.07.2026 08:50:22
SKHY Stock Jumps 6% In Friday Premarket After Shares Surged 30% to Hit First-Ever Daily Limit In South Korea (UPDATED)
This article SK Hynix Stock Just Hit Its Daily Limit in South Korea for the First Time Ever, Surging Nearly 30% as Asian Chip Stocks Recover originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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