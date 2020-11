Ski-Lockdown - Tirol und Vorarlberg von deutschen Urlaubern abhängig

Das europaweit hitzig diskutierte Skiurlaubsverbot bis weit in den Jänner hinein hätte massive Folgen für den heimischen Tourismus - vor allem im Westen des Landes. "Die deutschen Gäste sind einfach die wichtigste Gruppe von ausländischen Gästen und insofern ist es ganz wichtig, dass sie sich am Winterurlaub in Österreich beteiligen, unbeschränkt nach Österreich einreisen und hier Urlaub machen könnten", sagte Wifo-Experte Oliver Fritz im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radios.

In Tirol und Vorarlberg gehen dem ORF-Beitrag zufolge über 90 Prozent der Nächtigungen auf das Konto ausländischer Besucher - vor allem aus Deutschland. Jede zweite Winternächtigung in Tirol buchen demnach Deutsche.

"Skigebiete, die sehr stark vom ausländischen Gast - und hier vor allem vom deutschen oder vom niederländischen Gast - abhängig sind, für die stellt sich dann tatsächlich die Frage, auch aufgrund der höheren Fixkosten, ob es sich auszahlt, aufzusperren", räumte der Tourismusexperte des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung ein. In Bundesländern wie Salzburg und der Steiermark wiederum sei der Anteil der Inlandsgäste höher. Da sei ein Aufsperren eher möglich.

Die Lust auf Skiurlaub ist heuer generell gedämpft, wie eine Umfrage der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) gemeinsam mit dem Wifo zeigt, die im Oktober bei deutschen und österreichischen Haushalten durchgeführt wurde. Das Ergebnis: Die Nächtigungen dürften sich halbieren. Das könnte sich aber - je nach Coronalage - schnell wieder ändern. "Ich denke da zum Beispiel an die Verfügbarkeit von Impfungen ab Jänner - ich glaube schon, dass das auch wieder einen Schub an Optimismus bringen würde", so die Einschätzung des Wifo-Experten.

Insgesamt ist die Verunsicherung aber noch groß. Das "Phänomen Ischgl" liege den deutschen Gästen noch im Magen. Auch die Bilder von Menschentrauben bei der Eröffnung von höher gelegenen Skigebieten im Oktober bremsen laut Fritz die Lust auf Skiurlaub in Österreich.

Nach dem Vorstoß aus Italien mehren sich jedenfalls die internationalen Stimmen, die einen Skiurlaub zu Weihnachten verhindern wollen. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel will sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass die Skigebiete erst rund um den 10. Jänner öffnen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnt vor einem Skiurlaub in Österreich. Die Folgen für den heimischen Wintertourismus wären massiv, wenn die deutschen Gäste ausblieben.

"Selbst wenn Österreich dieses Ansinnen zurückweist, können die Länder ihre Reisewarnungen sehr einfach fortsetzen bzw. verlängern und dann wäre es deutschen Gästen fast unmöglich, nach Österreich zu kommen", betonte der Wifo-Experte. Die österreichische Bundesregierung will sich noch nicht festlegen, wann die Skigebiete öffnen dürfen. Doch auch ein Alleingang wäre nicht die Rettung.

"Natürlich zählen die letzte Woche im Dezember und die erste Woche im Jänner zu den stärksten im ganzen Winter", strich Fritz hervor. "Allerdings, wenn man jetzt im Dezember aufsperrt und danach die Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen, dann ist natürlich das Geschäft im Februar - und das ist ein ganz, ganz starker Monat im Winter - gefährdet, das heißt, man muss hier wirklich abwägen", fügte er hinzu.

Sollten die Gebiete wirklich bis Anfang Jänner geschlossen bleiben, dann müsste die Regierung die aktuellen Hilfen verlängern, so der Ökonom. Gerade eine Weiterführung des Umsatzersatzes von 80 Prozent für Hotels und Gastronomie wäre da hilfreich.

Derzeit ist die Buchungslage jedenfalls trist. Der Vorarlberger Hotelier und ÖHV-Ehrenpräsident Gregor Hoch hat derzeit noch ein paar Reservierungen für Silvester. "Um die Weihnachtszeit herum haben eigentlich fast alle Gäste bereits storniert - um die Silvesterzeit gibt's noch welche, aber da sind wir natürlich ganz stark von der deutschen Reisewarnung abhängig, die wahrscheinlich nicht fallen wird, bis dahin", berichtete er. "Wir haben 12 Prozent österreichische Gäste." Selbst wenn sich der Anteil der heimischen Gäste in seinem Haus heuer auf 20 Prozent fast verdoppelte, wäre das nicht ausreichend für sein Geschäft. "Es ist eine Auslastung von 40 bis 45 Prozent nötig, damit ein Hotel halbwegs kostendeckend arbeiten kann."

