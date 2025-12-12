|
12.12.2025 06:31:28
Skillsoft: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Skillsoft präsentierte in der am 10.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 4,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Skillsoft ein Ergebnis je Aktie von -2,860 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 129,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
