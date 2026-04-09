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09.04.2026 06:31:29

Skillsoft: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Skillsoft hat am 07.04.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,19 USD gegenüber -3,750 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Skillsoft mit einem Umsatz von insgesamt 130,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,32 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -16,270 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Skillsoft ein EPS von -14,870 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 512,67 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 530,99 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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