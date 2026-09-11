Skillsoft hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Skillsoft präsentierte am 09.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,71 USD gegenüber -2,780 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 98,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 128,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at