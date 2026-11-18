Skillz A hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Skillz A ein EPS von -1,140 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at