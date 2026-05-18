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18.05.2026 06:31:29
Skillz A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Skillz A hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,69 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent auf 29,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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