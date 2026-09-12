Supermarket Income REIT Aktie
WKN DE: A2DVHX / ISIN: GB00BF345X11
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12.09.2026 22:37:29
'Skimpflation' warning as tinned mackerel alternative hits more supermarket shelves
Consumer group Which? has called the sale of jack mackerel, a cheaper, less nutritious species of fish, an example of "skimpflation".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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