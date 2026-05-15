Skinvisible stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Skinvisible lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at