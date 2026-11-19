Skinvisible präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Skinvisible ebenfalls 0,050 USD je Aktie eingebüßt.

Das vergangene Quartal hat Skinvisible mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at