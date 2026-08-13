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13.08.2026 06:31:29
Skipper stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Skipper präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 5,03 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Skipper noch ein Gewinn pro Aktie von 4,01 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,54 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,10 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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