Skipper stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Skipper hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,28 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 12,62 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Skipper 11,10 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at