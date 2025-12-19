Skistar Registered B legte Quartalsergebnis vor

Skistar Registered B lud am 18.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,04 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Skistar Registered B ein EPS von -5,260 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Skistar Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 236,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 11,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at