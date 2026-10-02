Skistar Registered B legte Quartalsergebnis vor

Skistar Registered B hat am 30.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,87 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,350 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 292,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Skistar Registered B 226,1 Millionen SEK umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,00 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Skistar Registered B 7,05 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 4,95 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,63 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 7,95 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 4,96 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at