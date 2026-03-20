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20.03.2026 06:31:28
Skistar Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Skistar Registered B lud am 18.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,49 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,84 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 2,99 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,79 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,50 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2,99 Milliarden SEK gesehen.
Redaktion finanzen.at
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