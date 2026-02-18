18.02.2026 06:31:28

Skjern Bank AS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Skjern Bank AS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 6,40 DKK. Im Vorjahresquartal hatte Skjern Bank AS ebenfalls ein EPS von 6,40 DKK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 185,8 Millionen DKK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 194,7 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 25,00 DKK beziffert. Im Vorjahr hatten 27,90 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 784,57 Millionen DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 744,02 Millionen DKK.

