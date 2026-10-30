Skjern Bank AS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Skjern Bank AS hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 6,50 DKK je Aktie erzielt worden.

Skjern Bank AS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 191,3 Millionen DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 182,1 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at