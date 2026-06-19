Skkynet Cloud Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Skkynet Cloud Systems hat sich am 17.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Skkynet Cloud Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,6 Millionen USD im Vergleich zu 0,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at