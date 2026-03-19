Skkynet Cloud Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Skkynet Cloud Systems hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Mit einem Umsatz von 0,6 Millionen USD, gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,73 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at