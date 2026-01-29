|
Skkynet Cloud Systems präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Skkynet Cloud Systems hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.
Skkynet Cloud Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,39 Prozent auf 2,55 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Skkynet Cloud Systems 2,56 Millionen USD umgesetzt.
