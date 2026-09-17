Skkynet Cloud Systems präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Skkynet Cloud Systems hat am 15.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Skkynet Cloud Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at