SKM Egg Products Export (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SKM Egg Products Export (India) stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 4,53 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SKM Egg Products Export (India) 3,09 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,84 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,76 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at