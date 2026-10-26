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26.10.2026 06:31:29
SKM Egg Products Export (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SKM Egg Products Export (India) hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,70 INR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat SKM Egg Products Export (India) mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,99 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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