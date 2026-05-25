25.05.2026 06:31:29

SKM Egg Products Export (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SKM Egg Products Export (India) hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 6,21 INR gegenüber 1,21 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,87 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 58,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SKM Egg Products Export (India) einen Umsatz von 1,17 Milliarden INR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 19,70 INR beziffert, während im Vorjahr 6,58 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat SKM Egg Products Export (India) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 54,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,68 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 4,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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