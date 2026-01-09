Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
09.01.2026 07:05:00
Skoda verdoppelt Marktanteil - Tesla ist Verlierer des Jahres
Die deutschen Autohersteller hatten im vergangenen Jahr ihren Heimatmarkt fest im Griff. Volkswagen und vor allem seine Tochter Skoda steigern ihre Marktanteile bei E-Autos. Ganz anders lief es bei Firmen wie Tesla.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
07:05
|Skoda verdoppelt Marktanteil - Tesla ist Verlierer des Jahres (Spiegel Online)
|
07:05
|Elektroautos: Skoda verdoppelt Marktanteil - Tesla ist Verlierer des Jahres (Spiegel Online)
|
08.01.26
|Tesla-Aktie als Favorit im Robotaxi-Sektor: New Street Research sieht deutliches Aufwärtspotenzial (finanzen.at)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Tesla-Aktie verliert deutlich: UBS hält an Verkaufsempfehlung fest (dpa-AFX)
|
06.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26