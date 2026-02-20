Skolon Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Skolon Registered präsentierte am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 SEK gegenüber -0,040 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Skolon Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,5 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 75,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Skolon Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,220 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,200 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 199,60 Millionen SEK – ein Plus von 37,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Skolon Registered 145,10 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,247 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 191,27 Millionen SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.at