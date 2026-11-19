Skotan veröffentlichte am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 PLN je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Skotan ebenfalls 0,020 PLN je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz lag bei 2,9 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at