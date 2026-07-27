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27.07.2026 06:31:29
SKP Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SKP Securities äußerte sich am 25.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,19 INR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 104,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SKP Securities einen Umsatz von 104,0 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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