SKP Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SKP Securities hat am 09.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 95,6 Millionen INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 15,20 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SKP Securities ein Gewinn pro Aktie von 14,67 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 410,24 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 363,34 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at