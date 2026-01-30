SKP Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SKP Securities hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 3,91 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SKP Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 2,45 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,98 Prozent auf 103,7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at