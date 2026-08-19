SKRR Exploration vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SKRR Exploration gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte SKRR Exploration ein Ergebnis je Aktie von -0,750 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at