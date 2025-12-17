SKRR Exploration: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SKRR Exploration lud am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,180 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at