SKS Logistics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SKS Logistics hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,32 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SKS Logistics 0,010 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at