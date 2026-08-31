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31.08.2026 06:31:29
SKSHU Paint präsentierte Quartalsergebnisse
SKSHU Paint hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,22 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,370 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SKSHU Paint in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,60 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,69 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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