SKSHU Paint stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SKSHU Paint veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,14 CNY gegenüber -0,110 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,96 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,44 Milliarden CNY.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 12,46 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SKSHU Paint einen Umsatz von 12,05 Milliarden CNY eingefahren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,16 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 12,75 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at