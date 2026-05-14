Skue Sparebank Primary Capital Certificates hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Skue Sparebank Primary Capital Certificates hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,92 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,20 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 385,6 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 358,3 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at