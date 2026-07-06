ITV Aktie
WKN: A0BLQP / ISIN: GB0033986497
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06.07.2026 08:29:10
Sky agrees £1.6bn ITV deal as UK broadcasters take on streaming rivals
Combination will leave US media giant Comcast in control of a broadcaster that reaches 21mn householdsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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