Sky Century Investment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sky Century Investment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden 0,0 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at