Sky Century Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sky Century Investment gab am 14.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at