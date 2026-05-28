28.05.2026 06:31:29

Sky Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sky Gold lud am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sky Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,12 Milliarden INR im Vergleich zu 10,58 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,00 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 18,24 Milliarden INR geschätzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 18,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 9,52 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 62,95 Milliarden INR gegenüber 35,48 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,98 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 62,02 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

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