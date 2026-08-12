Sky Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sky Gold hat sich am 09.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,67 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,97 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 20,13 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 77,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at